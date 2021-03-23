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Степанов пояснив збільшення в Україні госпіталізацій хворих на COVID

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 16:52
Степанов пояснив збільшення в Україні госпіталізацій хворих на COVID Фото: Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Система охорони здоров'я України свідомо йде на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини. Таким чином медики хочуть запобігти прояви важких станів пацієнтів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він наголосив, що ситуація із заповненістю ліжок і госпіталізаціями в Україні наразі напружена, і третя хвиля буде "набагато важчою" для системи охорони здоров’я України. При цьому Степанов запевнив, що МОЗ готувалося до нової хвилі, закладаючи відповідні ризики.

"Сьогодні на брифінгу я констатував відчутне збільшення госпіталізацій. Проте справа не лише в агресивності "британця" (британського варіанту коронавірусу - ред.). Розуміючи відповідальність перед людьми, ми свідомо йдемо на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини", - заявив Степанов.

Він зазначив, що за можливості медики госпіталізують пацієнтів до появи важкого стану, аби мати змогу врятувати якомога більше українців.

"І наша стратегія дозволяє тримати найнижчі показники смертності в Європі на мільйон населення. Саме тому маємо запас міцності, який дозволить країні пережити чергову хвилю пандемії", - додав міністр.

Нагадаємо, вранці 23 березня на брифінгу Степанов повідомив, що ризики "постковідного синдрому" зростають. До 70% перехворілих на коронавірус українців потребують від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

За словами міністра, причинами важкого "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу та зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

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