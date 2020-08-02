У МОЗ пояснили поділ України на зони поширеності COVID-19

Фото: карантин (РБК-Україна)

Степанов зазначив, що політичного підтексту в цьому немає

У Луцьку і Тернополі висловили здивування внесенням їхніх міст в червону зону поширення коронавірусу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що розподіл автоматичний.

Про це він заявив в ході робочої поїздки в Рівненську область, передає сайт Кабінету міністрів.

Він зазначив, що в розподілі областей України на зони за поширеністю коронавірусної інфекції політичного підтексту немає.

"Ми чесно говоримо, яка ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв'язку з чим потрібно вводити "зелений ", або "жовтий", або "червоний" рівень. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет - здоров'я і безпека українців ", - сказав він.

Він вважає, що напередодні місцевих виборів в Україні будуть політичні спекуляції, пов'язані з карантинними обмеженнями через коронавірус.

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня, перегляд епідеміологічної ситуації буде проводитися щоп'ятниці.

Нагадаємо, в червону зону карантину потрапили Тернопіль та Луцьк, але місцева влада відмовилася посилювати обмеження.