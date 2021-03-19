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Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин по механізму COVAX.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми цю відповідальність беремо на себе. Не виробник відповідає, а буде відповідати Україна... Без прийняття цього законопроекту нам будуть недоступні певні види вакцин. В чому полягає сама відповідальність? Перш за все у компенсації заподіяної шкоди, якщо така станеться у процесі вакцинації", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, профільний комітет вчора рекомендував ВР прийняти закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроект №5247.

Закон пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет Ради з питань здоров'я нації доручав Міністерству охорони здоров'я доопрацювати документ.

Так, на початку тижня у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.

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Новини України ВакцинаМаксим СтепановКоронавірус
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