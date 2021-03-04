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Степанов про низьку кількість вакцинованих: "Все йде за планом"

Автор: Даша Харченко

В Україні темп вакцинації йде за планом. Водночас вакцинуватись готові тільки 40% опитаних українців.

Про це розповів керівник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Станом на 4 березня в Україні прищепили понад 12,5 тисяч осіб.

"Ми вважаємо, що це дуже мало (вакцинованих – ред.). Ми проводимо комунікаційну компанію, щоб більше людей хотіли вакцинуватись", - сказав Степанов.

За його словами, вакцина – це "квиток", який захистить від коронавірусу. Він додав, що мінімальний відсоток вакцинованих в Україні має бути 60. З такої кількості починається колективний імунітет.

"Ми каскадним способом розгортаємо вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, а весь процес вакцинації. Щоб ми досягли тих цифр, яких ми прагнемо – 60% …Кожного дня ця цифра буде збільшуватись. Все йде повністю згідно з нашим планом", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні за четвер, 4 березня, від коронавірусу прищепили 2983 людини.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України планує в березні провакцинувати 250 тисяч осіб. При цьому вже з 10 березня мають намір робити від 10 до 20 тисяч щеплень в добу.

Також відомо, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.

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Новини України ВакцинаМаксим Степановвакцина від коронавірусуКоронавірус
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