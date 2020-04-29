Степанов назвав терміни одужання від коронавируса

В середньому перебіг коронавірусної хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

Також Степанов зазначив, що усі 11 померлих за останню добу мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19.

Міністр повідомив, що в середньому одужання триває 18-21 день.

Зазначимо, від коронавірусу в Україні вилікувались вже 1103 людини. Зокрема, за минулу добу одужали 111 людей.

Нагадаємо, вчені прогнозували, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року. Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня.

А в МОЗ заявляли, що в Україні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів. Як наголосив міністр, для цього в Україні і вводилися обмежувальні заходи карантину.

Додамо, що кількість заражених коронавірусом в Україні вже наближається до 10 тисяч.