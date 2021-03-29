Степанов назвав терміни поставки першої партії вакцин через COVAX

Перша поставка вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX в Україну очікується до 15 квітня. У першій партії буде 360 тисяч доз препарату AstraZeneca і 117 тисяч доз вакцин Pfizer.

"Перша поставка в рамках COVAX ми чекаємо до 15 квітня. Очікується 360 тисяч вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer. Перша поставка повинна бути в такому обсязі в найближчі 2-3 тижні", - заявив він.

Раніше в Україні набув чинності закон, який знімає відповідальність з виробників COVID-вакцин за можливі побічні ефекти. Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про одержання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Додамо, що раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, такий крок необхідний для отримання Україною певних видів вакцин за механізмом COVAX.

Він підкреслив, що за наслідки відтепер буде відповідати не виробник, а держава Україна.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні у прискореному отриманні вакцин в рамках COVAX.

Крім того, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Відзначимо, що в рамках глобального механізму COVAX наша країна повинна отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Ця партія буде безкоштовною для України.