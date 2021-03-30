Степанов назвав регіони, де ситуація з COVID "досить напружена"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою". Серед них Київ, Одеська, Миколаївська, Київська та Житомирська області.

Про це Степанов заявив під час брифінгу 30 березня.

За його словами, в Україні спостерігає зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайняті майже 54% лікарняних ліжок для COVID. "Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація в місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - заявив Степанов.