Степанов про повільну вакцинацію в Україні: це відповідальність місцевої влади

За його словами, вакцинація - це процес, який повинні виконати на всіх рівнях.

"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію - ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

"Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація - ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тисяч (щеплених на добу - ред.), але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч повинно було бути в добу", - повідомив Степанов.