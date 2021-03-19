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Степанов про повільну вакцинацію в Україні: це відповідальність місцевої влади

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Про це Степанов заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, вакцинація - це процес, який повинні виконати на всіх рівнях.

"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію - ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

"Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація - ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тисяч (щеплених на добу - ред.), але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч повинно було бути в добу", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

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Новини України вакцинаціяМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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