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Степанов виключив завершення епідемії COVID після старту вакцинації

Автор: РБК-Україна

Епідемія COVID в Україні не закінчиться з початком масової вакцинації населення. Необхідно, щоб в українців виробився колективний імунітет.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українська влада намагається зробити все, щоб карантин і епідемія закінчилися швидше.

"З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій. Треба провакцинувати велику кількість людей, щоб у нас дійсно виробився колективний імунітет", - зазначив Степанов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні.

Як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні ще не розглядають питання платної вакцинації, оскільки на перших порах всі обсяги буде викуповувати держава.

"Весь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безкоштовної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'яти етапами", - додав Ляшко.

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