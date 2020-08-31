МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують хворих COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримав сигнали щодо незабезпечення лікарськими засобами лікарень. За його словами, обовязково була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19.

Про це міністр заявив на брифінгу.

Він зазначив, що для цього було передбачено 15, 6 млрд гривень.

"Я буду ініціювати цього тижня ряд дій щодо перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз наголошую в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих на COVID-19", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що при темпах поширення коронавірусу в Україні на рівні понад 3 тисячі підтверджених хворих на день за місяць закінчаться місця в лікарнях.

Нагадаємо, у Києві зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих, хворих на коронавірус.

Зазначимо, станом на 31 серпня в Україні виявили 2 141 новий випадок коронавірусу.