Степанов: щодня вмирають 9 українців, яким потрібна трансплантація

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Пацієнти просто не можуть дочекатися своєї трансплантації

В Україні щодня помирає 9 осіб, які потребують пересадки органів і не можуть дочекатися своєї трансплантації. Нинішній стан цієї сфери в країні не дозволяє проводити операцію для всіх пацієнтів.

Про це на брифінгу у Львові заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, Україна повинна через три роки стати незалежною у питанні пересадки органів.

"У нас кожен рік близько п'яти тисяч громадян чекають на трансплантацію. Кожного дня дев'ять осіб вмирають через те, що вони не дочекалися трансплантації", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що трансплантація серця за кордоном коштує близько 3 млн гривень, однак в Україні така операція коштує трохи вище 600 тисяч гривень. Тому за гроші, які платять за лікування українців за кордоном, можна було б лікувати в п'ять разів більше людей всередині країни за умови розвиненої інфраструктури пересадки органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України врегулював логістику органів для трансплантації, а також затвердив порядок імпорту анатомічних матеріалів для підготовки хірургів.