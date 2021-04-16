Степанов: бюджет МОЗ на популяризацію вакцинації - нуль гривень

"Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на кампанію з популяризації вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Все, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації - заслуга наших лікарів, експертів та міжнародних організацій", - зазначив міністр.

Степанов повідомив, що натомість було напрацьовано довідник про вакцинацію від коронавірусу.

Зазначимо, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко поінформував, що збірник "100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19" - це 10 розділів доступної інформації про щеплення простою мовою.

З нього можна дізнатися:

як працюють різні типи вакцин;

як вимірюють ефективність і перевіряють безпечність вакцин;

як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкохворобами);

кому не можна робити щеплення від COVID-19

якими можуть бути реакції на вакцини;

як поводити себе після щеплення.

Електронну версію збірника можна завантажити за посиланням http://bit.ly/100answers_vaccov.