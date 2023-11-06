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Произошел оползень. В Винницкой области из-под завала в карьере достали тело мужчины

Фото: в Винницкой области из-под завала в карьере достали тело мужчины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Строинцы Винницкой области из-под завала в карьере спасатели извлекли тело мужчины. Он погиб из-за оползня, когда набирал песок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В селе Строинцы Тывровской общины Винницкого района, около 17 часов, бойцы ГСЧС достали из-под завала в карьере 33-летнего мужчину без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, когда мужчина набирал песок, произошел оползень. Что явилось причиной гибели мужчины устанавливают правоохранители.

Фото: в Винницкой области из-под завала в карьере извлекли тело мужчины (facebook.com/dsnsvin)

Напомним, ранее мы сообщали, что в селе в Одесской области произошел оползень на побережье моря. В результате погиб 10-летний ребенок.

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ГСЧСВинницкая область