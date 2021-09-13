Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень знизилися з 0,6% до 0,5%.

У серпні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,1% до 4,6% річних, за валютними знизилися з 1,0% до 0,8% річних.