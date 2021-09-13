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Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 11:18
Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення опустилися значно нижче рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,9% річних. У порівнянні з липнем ставки впали на 0,1 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень знизилися з 0,6% до 0,5%.

Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У серпні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,1% до 4,6% річних, за валютними знизилися з 1,0% до 0,8% річних.

Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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