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Ставки за іпотекою зростають: скільки коштує кредит на житло

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 15:23
Ставки за іпотекою зростають: скільки коштує кредит на житло Фото: банки підняли ставки за іпотекою (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,4%. За останній місяць ставка зросла на 0,2 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними НБУ, на первинному ринку ставка знизилася за місяць з 17,3% до 16,8%. Однак на первинний ринок припадає всього 10% іпотеки.

За даними опитування, в липні 2021 року банки видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Про видачу нової іпотеки в липні поінформував 21 банк - це найбільша кількість учасників ринку за період, охоплений опитуванням (з грудня 2018 року).

Всього за перші сім місяців року банками видано 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг нового іпотечного кредитування зросли у 2,3 рази за кількістю договорів і більш ніж в три рази в грошовому вимірі.

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2021 року в національній валюті становили 33,9% річних. У порівнянні з червнем ставки знизилися на 0,6 п. п.

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Національний банк України
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