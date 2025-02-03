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Стал одним из самых кровавых месяцев для армии РФ: в Минобороны озвучили потери россиян в январе

Иллюстративное фото: в Минобороны озвучили потери россиян в январе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В первом месяце 2025 года интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

В январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава - 48 240 военных . Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года - 48 670 военных.

В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Несмотря на то, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.

Также было уничтожено или повреждено 573 вражеские боевые бронированные машины. Условно - это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств росармии. В одном артдивизионе оккупантов - 18 артустановок. Таким образом наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.

"Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 года оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2 400 управляемых авиационных бомб", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 2 февраля, на фронте состоялось 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.

Также мы писали о том, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 841 тысячи солдат. Только за минувшие сутки потери врага составили около 1,3 тысячи живой силы.

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