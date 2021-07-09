Status Group будує підземний паркінг в Podil Plaza Residence

Підземні паркінги стають все більш затребувані, тому як допомагають закривати людям безліч потреб. В сучасних реаліях, покупка парко-місця вважається абсолютно нормальним рішенням, яке було прийнято на користь усвідомленості, комфорту і благополуччя.
Про це повідомили в компанії Status Group, для якої зручність і комфортні умови для жителів є пріоритетом.
В абсолютно всіх житлових комплексах девелопери будують підземні парковки. Такий сучасний і європейський підхід допомагає забезпечувати потрібні умови для всіх жителів, піклуючись про них, їх дітей і майно.
Звільняючи місце для парковки на вулиці, з'являється більше простору для дитячих майданчиків, зон відпочинку, озеленення та інфраструктури. Крім цього, що важливо для батьків, з'являється можливість відпустити дитину на вулицю пограти з друзями, не турбуючись, що він може постраждати від машин, що їдуть повз.
Підземні парковки в Podil Plaza Residence піклуються про Ваш транспорт, адже на їх території створені всі умови, які допомагають зберегти машину від морозу, дощу і граду, вітру та іншого стихійного впливу. До того ж територія паркінгу повністю охороняється і потрапити на неї можуть тільки жителі комплексу. Гості ж отримують тимчасові перепустки, які готуються спеціально для них.
Власник автомобіля завжди знає куди припаркуватися, де знаходиться його автівка та в якому вона стані, не витрачаючи на це свої час і, в окремих випадках, нерви. Status Group для цього врахували всі фактори і постаралися зробити для жителів найбільш комфортні умови. Потрапити на парковку можна на ліфті з будь-якого поверху, не виходячи на вулицю, що особливо важливо в погану погоду.
Всередині самого паркінгу знаходяться різні сервіси: мийка, келлер для зберігання речей, зарядні станції для електрокарів. Також будуть побудовані спеціальні зони для зберігання велосипедів, самокатів і іншого подібного транспорту. А для контролю швидкісного режиму на території парковок побудовані штучні нерівності, навігація і система руху.
Доводячи до досконалості підземний паркінг, професіонали Status Group намагаються враховувати різні чинники, багаторічний досвід і сучасні технології. Адже головною метою є комфорт і благоустрій людей, які живуть в комплексах і користуються їх послугами.
Архітектурна концепція Podil Plaza Residence розроблена спеціально в сучасному ті атмосферному форматі, щоб поліпшити якість та рівень життя киян.
Status Group це забудовник тих, хто прагне зробити своє життя сучасним, вишуканим, престижним, зі зручностями. "Люди для людей" - головний принцип, якого дотримуються девелопери професіонали.