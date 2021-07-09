Status Group будує підземний паркінг в Podil Plaza Residence

В абсолютно всіх житлових комплексах девелопери будують підземні парковки. Такий сучасний і європейський підхід допомагає забезпечувати потрібні умови для всіх жителів, піклуючись про них, їх дітей і майно.

Підземні паркінги Podil Plaza Residence мають величезний ряд переваг

Звільняючи місце для парковки на вулиці, з'являється більше простору для дитячих майданчиків, зон відпочинку, озеленення та інфраструктури. Крім цього, що важливо для батьків, з'являється можливість відпустити дитину на вулицю пограти з друзями, не турбуючись, що він може постраждати від машин, що їдуть повз.

Підземні парковки в Podil Plaza Residence піклуються про Ваш транспорт, адже на їх території створені всі умови, які допомагають зберегти машину від морозу, дощу і граду, вітру та іншого стихійного впливу. До того ж територія паркінгу повністю охороняється і потрапити на неї можуть тільки жителі комплексу. Гості ж отримують тимчасові перепустки, які готуються спеціально для них.

Підземний паркінг - це додаткові комфортні умови для життя

Власник автомобіля завжди знає куди припаркуватися, де знаходиться його автівка та в якому вона стані, не витрачаючи на це свої час і, в окремих випадках, нерви. Status Group для цього врахували всі фактори і постаралися зробити для жителів найбільш комфортні умови. Потрапити на парковку можна на ліфті з будь-якого поверху, не виходячи на вулицю, що особливо важливо в погану погоду.

Всередині самого паркінгу знаходяться різні сервіси: мийка, келлер для зберігання речей, зарядні станції для електрокарів. Також будуть побудовані спеціальні зони для зберігання велосипедів, самокатів і іншого подібного транспорту. А для контролю швидкісного режиму на території парковок побудовані штучні нерівності, навігація і система руху.

Доводячи до досконалості підземний паркінг, професіонали Status Group намагаються враховувати різні чинники, багаторічний досвід і сучасні технології. Адже головною метою є комфорт і благоустрій людей, які живуть в комплексах і користуються їх послугами.

Архітектурна концепція Podil Plaza Residence розроблена спеціально в сучасному ті атмосферному форматі, щоб поліпшити якість та рівень життя киян.

Status Group це забудовник тих, хто прагне зробити своє життя сучасним, вишуканим, престижним, зі зручностями. "Люди для людей" - головний принцип, якого дотримуються девелопери професіонали.