Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячих" фото в купальнику

37-річна Віра Брежнєва похвалилася ідеальною фігурою
Віра Брежнєва, яка нещодавно показала в мережі сімейне фото і розповіла, що дуже хоче бути схожою на свою маму, показала гарячий знімок в купальнику, чим не на жарт схвилювала своїх шанувальників і викликала бурю захоплених відгуків. Спокуслива красуня на кадрі вилізла на своєрідний постамент, і "приміряла" на себе образ... чарівної статуетки.
Екс-"ВІАгра" зібрала у своєму Instagram величезна кількість коментарів фанів, які вчергове здивувалися витонченою фігурою і природною красою 37-річної співачки і мами двох дочок.
Хвилююче фото артистка супроводила хештегами "сором зник", "підвищений градус" і "я не свята".
Віра Брежнєва (Фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники обсипали Брежнєву захопленими відгуками. Правда, деякі закликали красуню бути трохи скромнішою, але багато хто висловлює думку, що це скоріше не з моральних міркувань, а від елементарної заздрості, адже Віра навіть після пологів змогла зберегти чарівну фігуру.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва похвалилася фото в Парижі і показала трендовий образ в джинсових велосипедах.
Також ми писали про те, що нещодавно Віра Брежнєва захопила мережу зворушливим відео з чоловіком, яке зняла під час відпочинку пари в Мюнхені.
Додамо, що раніше Віра Брежнєва поділилася складовими ідеального відпустки і показала знімок з подругою, відомим дизайнером Катериною Сільченко.