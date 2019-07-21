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Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячих" фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.07.2019 - 23:24
Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячих" фото в купальнику
Віра Брежнєва (Фото: instagram.com/ververa)

37-річна Віра Брежнєва похвалилася ідеальною фігурою

Віра Брежнєва, яка нещодавно показала в мережі сімейне фото і розповіла, що дуже хоче бути схожою на свою маму, показала гарячий знімок в купальнику, чим не на жарт схвилювала своїх шанувальників і викликала бурю захоплених відгуків. Спокуслива красуня на кадрі вилізла на своєрідний постамент, і "приміряла" на себе образ... чарівної статуетки.

Екс-"ВІАгра" зібрала у своєму Instagram величезна кількість коментарів фанів, які вчергове здивувалися витонченою фігурою і природною красою 37-річної співачки і мами двох дочок.

Хвилююче фото артистка супроводила хештегами "сором зник", "підвищений градус" і "я не свята".

Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу &quot;гарячих&quot; фото в купальнику

Віра Брежнєва (Фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники обсипали Брежнєву захопленими відгуками. Правда, деякі закликали красуню бути трохи скромнішою, але багато хто висловлює думку, що це скоріше не з моральних міркувань, а від елементарної заздрості, адже Віра навіть після пологів змогла зберегти чарівну фігуру.

  • Статуеточка;
  • Ось так одна фотка жінки у відмінній фізичній формі та з прекрасними зовнішніми даними може зіпсувати настрій сотням жінок і дівчат;
  • Шикарно!
  • Вірочка, ви прекрасні!
  • Ооооооо захоплююся... дякую за приклад;
  • Красуня!
  • Фігурка клас, так і ви гарненька. А люди вам заздрять, не кожна після двох пологів залишиться з такою ось фігурою;
  • Вас треба так зобразити у скульптурі;
  • Віра так жартувати не можна, особливо з хворим серцем;
  • Самий світанок молодості;
  • Віра, ви така красива, ви надихаєте всіх, дякую вам за творчість і за те, як ви виглядаєте. Я хочу постаратися виглядати так само добре, як ви, коли буду мати вже дорослу доньку. Я теж хочу з роками ставати краще і яскравіше;
  • Богиня;
  • Ви класна, заводна, чудова, просто вогонь!
  • У такому віці мати таку фігуру - це круто! Ви Віра чудові у всіх сенсах! Що від людей виходить, тим вони і наповнені (я про коментарі). Наповнюйтеся любов'ю!
  • Фаталіті;
  • Гарна фігура. Віра, ви в повний зріст в такому вигляді не сфоткалися, бо пошкодували чоловічі серця?Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу &quot;гарячих&quot; фото в купальнику

Статуеточка: Віра Брежнєва схвилювала мережу &quot;гарячих&quot; фото в купальнику

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва похвалилася фото в Парижі і показала трендовий образ в джинсових велосипедах.

Також ми писали про те, що нещодавно Віра Брежнєва захопила мережу зворушливим відео з чоловіком, яке зняла під час відпочинку пари в Мюнхені.

Додамо, що раніше Віра Брежнєва поділилася складовими ідеального відпустки і показала знімок з подругою, відомим дизайнером Катериною Сільченко.

"Такі щасливі!" Віра Брежнєва захопила мережу ніжним відео з чоловіком Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото
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