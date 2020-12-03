У статистиці МОЗ немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов

Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності. Однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, у статистику також не вносять людей, у яких був хибнонегативним результат ПЛР-тесту на коронавірус.

"За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звісно, людей, які хворіють більше", - пояснив він.

Степанов додав, що у регіонах є проблема з чергами людей, які очікують на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

"Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо", - додав міністр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас одужали від COVID-19 ще 15 372 хворих.

Додамо, за даними МОЗу, на коронавірус вже перехворіли вже майже 3% українців.