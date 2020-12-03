ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У статистиці МОЗ немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов

Київ, Четвер 03 грудня 2020 22:44
У статистиці МОЗ немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності. Однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, у статистику також не вносять людей, у яких був хибнонегативним результат ПЛР-тесту на коронавірус.

"За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звісно, людей, які хворіють більше", - пояснив він.

Степанов додав, що у регіонах є проблема з чергами людей, які очікують на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

"Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо", - додав міністр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас одужали від COVID-19 ще 15 372 хворих.

Додамо, за даними МОЗу, на коронавірус вже перехворіли вже майже 3% українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнистатистикаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся