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Статистика незадовільна: у Рівному жодна школа не вакцинувала понад 80% персоналу

Автор: Дмитро Левицький

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль заявив про незадовільну ситуацію з вакцинацією працівників шкіл. За його словами, найгірша ситуація спостерігається в обласному центрі - в Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваля в Facebook.

Як розповів глава ОДА, у Рівному жоден зі 106 навчальних закладів не подолав позначку у 80% вакцинованих від коронавірусу співробітників.

"Більше 80% щеплень не має жоден колектив. В діапазоні 60-80% - 6 закладів, від 30 до 60% - 42, менше 30% - 58 закладів", - зазначив Коваль.

Посадовець зазначив, що загалом в Рівненській області повністю вакцинувалися понад 80% педагогів лише в 46 освітніх закладах. У 178 установах рівень вакцинації становить 60-80%, у 406 закладах - 30-60%.

"Статистика вакцинації педагогів в Рівненській області - незадовільна... Загалом на в Рівненській області є 1 230 освітніх закладів. Це і дитячі садочки, школи, позашкільні заклади, профтехучилища, виші", - додав він.

Нагадаємо, у разі посилення карантину, працювати зможуть тільки ті заклади освіти, де вакцинувалися 80% персоналу. У Міносвіти розповіли, який рівень вакцинації у школах країни сьогодні.

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РівнеРівненська областьКоронавірусВакцинація