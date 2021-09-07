Статистика незадовільна: у Рівному жодна школа не вакцинувала понад 80% персоналу

Як розповів глава ОДА, у Рівному жоден зі 106 навчальних закладів не подолав позначку у 80% вакцинованих від коронавірусу співробітників.

"Більше 80% щеплень не має жоден колектив. В діапазоні 60-80% - 6 закладів, від 30 до 60% - 42, менше 30% - 58 закладів", - зазначив Коваль.

Посадовець зазначив, що загалом в Рівненській області повністю вакцинувалися понад 80% педагогів лише в 46 освітніх закладах. У 178 установах рівень вакцинації становить 60-80%, у 406 закладах - 30-60%.

"Статистика вакцинації педагогів в Рівненській області - незадовільна... Загалом на в Рівненській області є 1 230 освітніх закладів. Це і дитячі садочки, школи, позашкільні заклади, профтехучилища, виші", - додав він.