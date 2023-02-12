Статистика позитивная. В полиции отчитались о количестве ДТП в 2022 году

"За 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и 23 145 человек получили травмы", - рассказал он.

Основными причинами таких аварий стали:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

При этом самым распространенным ДТП за прошлый год стало столкновение транспортных средств (39,7%), затем - наезд на пешехода (28,4%). На третьем месте - наезд на препятствие (13,3%).

Кроме того, в прошлом году правоохранители зафиксировали 790 случаев ДТП с участием нетрезвых водителей. В таких авариях погиб 91 человек, еще 1031 травмировался.

Также с участием детей в 2022 году произошло 2625 аварий, в результате которых погибли 125 детей и 2978 получили травмы. Еще 5284 ДТП произошло с пострадавшими пешеходами: погибли 874 человека и 4799 травмированы.

При этом он отметил, что за прошлый год появились новые обстоятельства, которые приводили к тяжелым ДТП на дорогах - наличие искусственных препятствий и отсутствие надлежащих дорожных знаков.