Стартувала виборча кампанія місцевих виборів 2020: що це значить

Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)

Кандидати зможуть висуватися через 10 днів

5 вересня в Україні починається виборчий процес місцевих виборів 2020. З цього моменту стартують основні заходи ЦВК із підготовки до голосування 25 жовтня. Що потрібно знати про виборчу кампанію - в матеріалі РБК-Україна.

Календарний план виборів

Відсьогодні дано офіційний старт виборчій кампанії у місцеві органи влади України. Відповідне рішення прийняла ЦВК на виконання вимог Виборчого кодексу.

Протягом наступних 50 днів до голосування будуть реалізовані головні етапи календарного плану виборів:

подання до Центрвиборчкому копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій - до 6 вересня;

висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати - 15-24 вересня;

оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів - до 2 жовтня;

початок передвиборної агітації - з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата;

відправка запрошень виборцям - до 15 жовтня;

день голосування - 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;

оголошення результатів - 3-6 листопада.

Місцеві вибори за новим Виборчим кодексом

Кожні 5 років в Україні проходить голосування за представників до місцевих органів влади - за кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

У 2020 році правила виборчої кампанії змінилися, в зв'язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу.

Так, для населених пунктів від 10 тис. жителів вибори до місцевих рад організуються за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування кандидатів.

Обов'язкове дотримання гендерної квоти - не менше 40% представників однієї статі в списку партії.

В бюлетенях буде вказано не тільки перелік партій, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.

Кожен виборець 25 жовтня одержить для заповнення кілька бюлетенів: для голосування за кандидатів на посаду міського (селищного) голови; депутатів в обласні, міські, районні ради.

Варто відзначити, що в день чергових місцевих виборів також відбудеться голосування на перших виборах в утворених територіальних громадах після укрупнення районів. Згідно з постановою ВР 17 липня 2020 року № 807-9 "Про освіту і ліквідацію районів", їх кількість скоротилася до 136.

Змінити місце голосування можна до 10 вересня

Проголосувати на виборах 2020 можна за місцем фактичного проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно звернутися в органи Держреєстру в термін до 10 вересня (не пізніше 5 днів з початку виборчого процесу).

Відповідну заяву можна подати онлайн в "Кабінеті виборця" на порталі "Держреєстр виборців" з використанням електронного підпису.

При заповненні форми слід вказати адресу житла, за яким виборець проживає на даний момент і яку просить визначити новою виборчою адресою.

Раніше повідомлялося, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть пройти на підставі спеціальної постанови парламенту.

Нагадаємо, ЦВК і МОЗ розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах епідемії коронавіруса для забезпечення безпеки виборців і членів комісій.