Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены

По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравления не установлено. С его здоровьем все в порядке.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - уточнил один из источников.

Жену Буданова отравили

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах написало, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает свой курс лечения.

Источник отметил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну отравляли некоторое время порционно.

Сейчас идет расследование по поводу вероятной попытки убийства супруги руководителя ГУР Минобороны.

При этом издание УП со ссылкой на источники пишет, что "скорее всего" отравили Марианну через еду. Кроме того, отравление подтвердилось еще и у нескольких сотрудников.

Что известно о жене Буданова и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.

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