Стало известно, сколько зарабатывают чиновники на стихийном размещении парковок в Киеве

Она отметила, что правила размещения парковок и малых архитектурных сооружений (МАФов) уже давно стали большой коррупционной кормушкой местной власти. Так, по оценкам экспертов, только в городе Киеве черный, неучтенный кэш только от парковок, составляет в среднем 1 млрд гривен ежегодно. Коррупционные поступления от размещения МАФов не менее значительны, но эти цифры охватывают только Киев, а не всю Украину.

"Поэтому можно представить, о каких суммах идет речь, если говорить о коррупционной составляющей в этой сфере по всей стране. Примечательно, что законопроект, который должен исправить эту ситуацию - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и площадок для парковки транспортных средств (№10308), был зарегистрирован еще в декабре 2023 года, но нам пока не удается его двигать", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, суть законопроекта - упорядочить размещение МАФов и парковок по всей стране. В частности, он предусматривает отвод мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы. Предприниматель, который предложил лучшие условия, получил право работать. Никаких чиновничьих "откатов" за "хорошее место". Схема размещения МАФов и парковок будет разрабатываться для всего города и обнародоваться, поэтому размещать их в других местах будет запрещено.

"Эта схема обязательно должна будет пройти общественное обсуждение и только после этого ее можно будет утвердить. Это очень правильный подход, как и отвод мест под парковки и МАФы исключительно через электронные аукционы. За счет цифровизации мы смогли бы навести порядок в этой сфере, как и в большинстве других", - убеждена Шуляк.

В то же время, она отметила, что пока нет единого видения относительно того, что делать с теми предпринимателями, которые по состоянию на сейчас уже имеют соответствующие МАФы, в которые уже были сделаны определенные инвестиции.

Однако, заверила парламентарий, адекватные правила можно создать, доработав законопроект ко второму чтению, создав модель, которая бы устроила всех бенефициаров. Однако проблема в том, что законопроект уже больше года не может попасть в повестку дня хотя бы на первое чтение.

"На сегодня заметно, что у парламента пока нет политической воли по поддержке этого законопроекта. Как председатель комитета, я проводила этот проект закона через комитет, давала рекомендации по внесению его в повестку дня, но он туда не попадает. К сожалению, он банально не доходит на согласительный совет", - резюмировала Шуляк.