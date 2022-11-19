Стало известно, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 4 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет", - добавили военные.

По информации ВМС, один из кораблей носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп - 4 ракеты. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

Напомним, что, скорее всего, Россия накопила микрочипы и другие технологии для изготовления ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Ранее было известно, что в Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

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