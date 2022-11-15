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Стало известно, когда в Харькове и области могут возобновить электроснабжение

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Электроснабжение в Харькове и Харьковской области смогут возобновить не раньше завтрашнего утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По Харькову оккупанты нанесли 2 ракетных удара типа С-300, по Чугуевскому району - 4. Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидациям последствий сможем после отбоя сигнала тревоги", - заявил Синегубов.

По его словам, в усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.

"В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество", - добавил глава области.

Синегубов напомнил жителям региона, что во время сигналов воздушной тревоги следует находиться в укрытиях, поскольку есть информация о повторных ударах.

Напомним, что в результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область.

Сегодня российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанті нанесли массированный удар по Украине. В ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.

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