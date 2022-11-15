Стало известно, когда в Харькове и области могут возобновить электроснабжение

Электроснабжение в Харькове и Харьковской области смогут возобновить не раньше завтрашнего утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По Харькову оккупанты нанесли 2 ракетных удара типа С-300, по Чугуевскому району - 4. Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидациям последствий сможем после отбоя сигнала тревоги", - заявил Синегубов.

По его словам, в усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.

"В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество", - добавил глава области.

Синегубов напомнил жителям региона, что во время сигналов воздушной тревоги следует находиться в укрытиях, поскольку есть информация о повторных ударах.