RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, как Украине увеличить доход с экспорта электроэнергии

Фото: Украина может получить около 800 МВт дополнительных мощностей новых "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Украина имеет шанс получить около 800 МВт дополнительных мощностей новых "зеленых" электростанций, строительство которых было заморожено из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью на "Обозревателе".

"По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЕА), именно в этом году Украина могла пополнить "запасы" зеленой мощности на 800 МВт благодаря проектам ветровой энергетики, которые инвесторы в феврале заморозили из-за войны. С начала сентября возможность экспорта электроэнергии для государства выросла с 200 до 250 МВт. При этом за июль-август страна уже заработала на экспорте 3 млрд грн", - говорится в статье.

Для этого правительство должно дать инвесторам возможность закончить строительство на тех условиях, на которых они начинали проекты.

"Со своей стороны, Минэнерго разработало законопроект о продлении срока получения зеленого тарифа для инвесторов на 2 года, однако документ пока находится на стадии обсуждения и не утвержден правительством. В таких условиях, УВЭА обратилась к чиновникам ЕС с просьбой привлечь внимание украинских государственных органов к принятию необходимых изменений в законодательство о продлении договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу", - отмечается в статье.

Напомним, по оценкам УВЭА, если государство оперативно обеспечит продление срока действия получения необходимых технических документов и зеленого тарифа хотя бы на 6-12 месяцев, то Украина в ближайшее время получит как минимум 300 МВт ветроэлектростанций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News