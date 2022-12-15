Стало известно, как Украина компенсирует преимущество России в огневой мощи

"Нам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну с использованием резервов", - говорит генерал.

В то же время россияне, по его словам, достаточно успешно пополняют свои ряды благодаря объявленной Путиным мобилизации.

Как говорит Сырский, достаточно хорошо подготовленные солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту, некоторые прибывают "из глубины России, в том числе из восточных районов и Урала".

По его словам, это вызывает беспокойство, но еще более неотложной проблемой является сохранение поставок оружия Украине. Боеприпасы тратятся со скоростью, сопоставимой с временами Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая быстрее доставит снаряды в пушки, говорит генерал.