Стало известно, как будут выглядеть могилы Национального военного кладбища (фото)

Кабинет министров Украины утвердил вид могил Национального военного кладбища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украинского института национальной памяти Антон Дробович и Министерство по делам ветеранов Украины.
Дробович сообщил, что внешний вид Национального военного мемориального кладбища будет базироваться на украинской военной традиции, которой сотни лет.
Министерство пояснило, что будут две формы намогильных сооружений - в виде креста и плиты с округлением в верхней части.
Крест и плита на НВМК будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга.
Глава Украинского института национальной памяти рассказал, что благодаря этому решению НВМК продолжит многовековую традицию (от древних казацких кладбищ до самых знаковых украинских военных захоронений в диаспоре) чествовать погибших воинов характерным для нашего культурного контекста способом.
К тому же у всех, кто не ассоциирует себя с христианством, а по данным социологии около 20% верующих, просто не желать иметь креста на могиле, предусмотрена возможность альтернативного выбора - прямоугольной таблицы с закругленным верхом.
Более того, по словам Дробовича, это будет означать реальную инклюзивность, ведь будет в одном пространстве соблюден интерес как большинства, которое будет выбирать самый выразительный для нашей мемориальной культуры крест, так и меньшинства, которое будет выбирать достаточно традиционную, но менее распространенную форму прямоугольной таблицы.
"Также в скором времени будет проведен круглый стол с привлечением профессиональной среды по материалу намогильной постройки, который будет устанавливаться на территории НВМК", - сообщили в министерстве.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Национальное военное мемориальное кладбище появится под Киевом. Проектная документация получила положительное заключение.
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