Стало известно имя украинки, погибшей при теракте в Иерусалиме

Женщина работала сторожем. Подробностей о ее похоронах пока не поступало.

В результате обстрела погибли семь человек.

В результате теракта погибла украинка Ирина Королева / Фото: Time of Israel

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из пострадавших был украинцем.

Напомним, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу. Вероятный нападавший был застрелен.

Также стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

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