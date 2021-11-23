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Стало відомо, чи є серед жертв ДТП у Болгарії українці

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 12:19
Стало відомо, чи є серед жертв ДТП у Болгарії українці Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Марія Кучерявець, Дмитро Левицький

У Міністерстві закордонних справ встановили, чи є серед загиблих у ДТП, що сталося сьогодні вночі в Болгарії, українці. За інформацією відомства, жертв серед громадян України немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, у західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 людей (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.

За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашкова, точної причини ДТП поки не відомо, влада розглядає кілька варіантів того, що могло спровокувати аварію із загорянням: мокра дорога, технічна несправність або те, що водій заснув за кермом.

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