Стало відомо про швиду вакцинацію Єлизавети II від COVID-19

Фото: королева Єлизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)

94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп зроблять щеплення від коронавірусу COVID-19. Це може статися вже в найближчі тижні.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.

За інформацією видання, королева та її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв та в порядку вакцинації вікової групи старше 80 років.

В Букінгемському палаці відмовилися відповідати на запит видання.

"Медичні рішення є особистими, і ми не будемо це коментувати", - сказали в прес-службі палацу.

РБК-Україна писало, що Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech спільно розробили вакцину від коронавірусу. Дослідження компаній показали, що їхня вакцина ефективна в 95% випадків коронавірусу.

Першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія. Також очікується, що на початку грудня цю вакцину дозволять застосовувати в США.