Стало відомо, скільки українців померли від СНІДу в липні

В липні 2021 року в Україні зареєстрували 415 нових випадків інфікування СНІДом. Померли від хвороби 254 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Крім того, у липні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції.
Шляхи інфікування:
У МОЗ наголошують, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.
Раніше повідомлялося, що люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.