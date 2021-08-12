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Стало відомо, скільки українців померли від СНІДу в липні

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Четвер 12 серпня 2021 09:15
Стало відомо, скільки українців померли від СНІДу в липні Фото: в Україні від СНІДу померли понад 250 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В липні 2021 року в Україні зареєстрували 415 нових випадків інфікування СНІДом. Померли від хвороби 254 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Крім того, у липні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції.

Шляхи інфікування:

  • гетеросексуальний - 845;
  • гомосексуальний - 46;
  • парентеральний - 525;
  • вертикальний - 146;
  • невідомий - 2.

У МОЗ наголошують, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.

Раніше повідомлялося, що люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.

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