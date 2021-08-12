Стало відомо, скільки українців померли від СНІДу в липні

В липні 2021 року в Україні зареєстрували 415 нових випадків інфікування СНІДом. Померли від хвороби 254 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Крім того, у липні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції. Шляхи інфікування: гетеросексуальний - 845;

гомосексуальний - 46;

парентеральний - 525;

вертикальний - 146;

невідомий - 2. У МОЗ наголошують, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.