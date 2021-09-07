Стало відомо, скільки штрафів зібрали камери автоматичної фіксації порушень ПДР

Автоматична фіксація порушень ПДР в Україні діє з 1 червня 2020 року. За цей час камерами зафіксовано понад 2,3 млн випадків порушень Правил, водіями-порушниками сплачено майже 2 млн грн штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Зараз на дорогах України функціонують 118 стаціонарних комплексів автоматичної фіксації порушення ПДР. Автоматична фіксація почала діяти 1 червня 2020 року і за минулі півтора року, станом на 6 вересня 2021 року, за допомогою таких комплексів поліцейськими винесено 2 млн 313 тисяч 730 адміністративних постанов про порушення Правил.

З цієї кількості водії сплатили 1 млн 952 тисяч 301 постанову - або 84,3%. Сума сплачених штрафів склала 376 млн 646 тисяч 829 гривень.

Стаціонарні камери встановлені в аварійно небезпечних місцях - де, за статистикою, найбільше відбувається ДТП із загиблими та травмованими. Як відзначають в Департаменті патрульної поліції, введення автоматичної фіксації покликане поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на дорогах.

За словами Білошицького, за час роботи камер в місцях їх установки вдалося досягти зниження кількості ДТП з постраждалими та загиблими в три рази.

Нагадаємо, за першу добу запуску системи в червні 2020 року було зафіксовано понад 57 тисяч правопорушень швидкісного режиму. Зараз на добу фіксується близько 7 тисяч таких порушень по всій країні.