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Стало відомо, скільки прикордонників потрапило в обсервацію через коронавірус

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 09:13
Стало відомо, скільки прикордонників потрапило в обсервацію через коронавірус
Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)

Випадків коронавірусу або підозр серед прикордонників немає

Четверо співробітників Державної прикордонної служби перебувають на обсервації у зв'язку з коронавірусом. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

При цьому він зазначив, що у жодного прикордонника не був зафіксований коронавірус або підозра на COVID-19.

"На даний момент жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу у прикордонників немає. Людей з підозрою на COVID-19 також немає. Але у нас є чотири людини, які знаходяться на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби. Вони проводили прикордонне оформлення громадян, у яких згодом був підтверджений коронавірус", - повідомив Дейнеко.

Також, за словами глави ДПС, на самоізоляції знаходиться 91 прикордонник.

Раніше РБК-Україна писало, що Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхав в Україну. При цьому він уточнив, що з 13 березня в Україну в'їхало 650 тисяч чоловік і знайти для них місце обсервації складно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих коронавірусом.

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