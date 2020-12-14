Стало відомо, скільки нардепів зараз хворіють на COVID-19

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні на коронавірусну хворобу хворіє 21 депутат Верховної ради. Також на COVID-19 хворіють і 55 співробітників Апарату ВР.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в Апараті ВР 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні, це 128 народних депутатів України. Станом на сьогодні (хворіють, - ред.) 21 парламентар і 55 співробітників Апарату", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше спікер заявив, що Верховна рада буде працювати при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, в якому саме форматі буде працювати парламент.

Разумков нагадав, що під час пандемії парламент змінював графік роботи, працював у комітетах і менше збирався у залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, карантин в Україні продовжили до кінця зими. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня.

Крім того, уряд передбачив посилення карантину в період з 8 по 24 січня. Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.