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Стало відомо, скільки доз вакцини від COVID утилізували в Україні

Автор: РБК-Україна

З початку вакцинації в Україні було утилізовано близько 200 доз препарату Covishield. Ці дози з різних причин не змогли використати за призначенням.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, медики роблять все, щоб вакцина використовувалася якісно і ефективно. Але у будь-яких флаконах, які розраховані на декілька доз, є так званий "коефіцієнт розливу". При цьому економічно обґрунтовано відкривати такий флакон для вакцинації двох або трьох людей.

"Вся решта доз може бути утилізовано... Я не скажу, що це (з початку вакцинації в Україні, - ред.) утилізовано, тому що може бути розбито, пошкоджено або ще щось. В середньому ми говоримо про 199 доз", - додав Ляшко.

Нагадаємо, для того, щоб мінімізувати втрати вакцини від COVID, в Україні дозволили вакцинувати людей не з пріоритетного списку першого етапу. Зокрема, залишкові дози можуть використовувати для вакцинації громадських діячів і лідерів думок.

РБК-Україна писало, що Київ, наприклад, відкрив онлайн-запис на таку вакцинацію залишковими дозами.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19Віктор Ляшко
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