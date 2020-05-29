Стало відомо, скільки грошей українські зірки втратили через коронавірус

Коронавірус залишив українських артистів без грошей. Точніше, без мільйонних доходів, які зірки могли б отримати за рахунок сольних виступів і корпоративів, тим більше, що як раз припадав на весну концертний сезон.

На жаль, українські артисти, втім, як і закордонні, не дуже люблять розповідати про своїх фінанси.

"Якщо скажуть, скільки втратили, значить - стільки ж заробляли. А раз заробляв, >то має платити податки. Навряд-чи хтось піде розповідати про збитки", - прокоментували нашому виданню в одному з PR-агентств.

Але те, що зірки на власній кишені відчули наслідки карантину - незаперечний факт. Михайло Ясинський, відомий український продюсер, засновник компанії Secret Service Entertainment Agency, яка працює з такими топ-зірками, як Оля Полякова, Макс Барських, TAYANNA, Jerry Heil і багатьма іншими, підтвердив Styler, що фінансові втрати у артистів значні "у зв'язку з необхідністю підтримки творчих колективів та офісних працівників в умовах повної невизначеності і неможливості планування".

"Крім того, значний недоотриманий прибуток, а також витрати у зв'язку з скасованими і перенесеними концертами. Через те, що ми компанія, що представляє інтереси відразу кількох популярних артистів, мова йде про кілька мільйонів гривень. І це цифри на червень. Що буде далі - невідомо", - говорить Ясинський.

Колеги Михайла солідарні з ним. Правда, як виявляється, деякі українські артисти все ж підробляли на карантині. Проте імена їх, звичайно ж, тримаються в таємниці.

"У концертників все звалилося в нуль. У артистів - підпільні корпоративи та стріми залишилися. Що приносить приблизно 20% заробітку. У менеджменту все по нулях. Недотаційні ЗМІ вмирають, блоги закриваються. Канали ще поки не виходять з карантину", - розповіли нам представники одного з агентств, який займається розкруткою майбутніх зірок.

"Підпільні корпоративи?" - здивувалися ми. На що отримали відповідь: "Ну, а ви думали, люди дні народження не гуляють? Але це ніхто не підтвердить".

Більш-менш конкретні суми, які втратили українські зірки через пандемію коронавірусу, назвав організатор концертів Ігор Ковальов. Так, за його словами, Ані Лорак "збідніла" на 5,5 млн грн (близько 220 тис. доларів), а Світлана Лобода на 4 млн грн (близько 150 тис. доларів). І це тільки за два місяці весни і тільки за концерти, які не відбулися в Росії.

Чи повинна держава підтримувати артистів під час кризи

На жаль, наш бізнес лише останні кілька років набуває цивілізованих рис, але й цього часу вистачило, щоб частина його представників по ряду категорій, пов'язаних з культурно-масовою діяльністю, заплатили податків в 2019 році на більш ніж 130 млн грн.

"Думаю, в цій частині бізнесу буде справедливо компенсувати витрати у зв'язку з простоєм. Це буде знак для тих, хто ще в тіні, що держава не залишає своїх платників податків в біді. Але перш за все, саме зараз авторам, виконавцям, представникам шоу-бізнесу, як ніколи раніше стало очевидним, що крім самих себе ніхто не допоможе, і що потрібно об'єднуватися у громадські та професійні організації у пошуках захисту своїх інтересів, розвитку індустрії з метою рівного діалогу з владою", - зазначає засновник Secret Service Михайло Ясинський.

І потроху цей діалог налаштовується.

Як ми раніше писали, Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину.