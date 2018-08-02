Стало відомо, скільки людей могли постраждати від запланованого теракту Савченко і Рубана

Як повідомляється, могли постраждати більше 7 тис. осіб

Внаслідок запланованого теракту Надії Савченко та Володимира Рубана могли постраждати більше 7 тисяч осіб. Про це в ході спільного брифінгу Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Служби безпеки України (СБУ) повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, могли б постраждати 7-7,5 тисяч людей.

Разом з тим, за словами генпрокурора Юрія Луценка, "це спроби Кремля вчинити терористичну атаку в Україні".

Нагадаємо, 2 серпня Юрій Луценко заявив, що у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази.

Крім того, ГПУ продемонструвала зброю, яку хотіли використати Рубан і Савченко для теракту. Луценко зазначив, що на полігоні зібрали представників ЗМІ, щоб продемонструвати всю зброю, яку хотіли використати підозрювані під час теракту.

Також повідомлялося, що прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що матеріали кримінальної справи Савченко-Рубана наразі передали сторонам захисту для ознайомлення.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату ВР Надії Савченко.

У СБУ також заявляли, що Рубан і Савченко відмовляються від дачі показань слідству.

"На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству", - повідомляли у відомстві.