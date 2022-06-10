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Стало відомо, скільки бронеавтомобілів ЗСУ отримали від союзників

Бронеавтомобіль Bushmaster (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України від західних країн-партнерів отримали з початку повномасштабного вторгнення РФ близько 250 бойових броньованих машин. Більшість з них вже бере участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Від партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound та ін. Про деякі інші системи сучасних озброєнь ще рано говорити, ми розповімо пізніше", - підкреслив Міністр оборони.

Раніше стало відомо, що уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

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