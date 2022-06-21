Стало відомо про отримання російським 1хBet ліцензії в Україні

Згідно з публічними реєстрами, "офіційний" 1xBet працює в Україні від імені ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Саме це ТОВ отримало ліцензію на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор. Власником її значиться Сергій Петрович Цибін.

"Кінцеві власники цього бізнесу з моменту заснування залишаються троє росіян-Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін. Перша беттінгова платформа 1xBet була створена ними в Брянську", - йдеться в розслідуванні.

За діяльністю 1xBet в РФ було заведено кримінальну справу і засновники нібито знаходяться в розшуку. Пізніше справу закрили, проте засновники компанії проживають на Кіпрі.

1XBet неодноразово потрапляв у скандали по всьому світу. Зокрема, їх діяльність була зупинена у Великобританії, в Кенії. А в США Американська асоціація кінематографістів звинуватила 1xBet у спонсоруванні піратства.

Своєю чергою, журналісти відзначають, що отриманню ліцензії в Україні компанії сприяв Борис Баум. Як відомо, він багато років працював топ - менеджером в енергетичній компанії VS Energy, яку до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков (зараз - депутат Держдуми), Євген Гінер і Михайло Воєводін.

За даними InformNapal, київська прокуратура вже веде слідство щодо діяльності "Твоєї беттінгової компанії".