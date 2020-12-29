Стало відомо, що Лазаренко був повинен вбитому Щербаню астрономічну суму

Фото: Руслан Щербань (facebook.com)

Замовником вбивства Євгена Щербаня міг бути Павло Лазаренко. Справа не тільки в межі газового ринку, одіозний екс-прем'єр був повинен багато грошей.

Про це заявив син бізнесмена Руслан Щербань в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Павло Іванович Лазаренко був винен грошей і винен досі. У мене є векселя його Гео Банку, який був у Дніпрі, на 50 млн доларів. Які були виписані батькові в якості забезпечення боргу. Я був присутній при розмові, коли вони конфліктували з цього приводу", - заявив Руслан Щербань.

Весь бізнес будувався за давальницькими схемами, тримався на ньому особисто, але юридично це було закріплено. Прав приватної власності на металургійні заводи та інші промислові активи тоді ще не було.

"Була і торгівля, перевезення, з Америки везли машини. Торгували всім чим тільки можна було торгувати - і метал, і переділ, і газ. Це було зациклено на одній лише людині. І в цьому проблема вийшла, юридично це не було підкріплено", - вважає син убитого бізнесмена.

Після вбивства практично всі друзі і партнери батька відвернулися від родини Щербанів. Допомагали тільки Кобзон і Ахметов. Особливо Кобзон, який, як стверджує Руслан, став йому "другим батьком".

"Дуже багато людей відвернулося. З тих людей, які допомагали, чий будинок був відкритий цілодобово, можна назвати тільки Йосипа Кобзона та Ріната Ахметова. За великим рахунком, це все", - жалкує він.

Після вбивства Євгена Щербаня основний тягар управління батьківським бізнесом і турботи про сім'ю лягли на плечі 19-ти річного Руслана. Його старший брат Євген в той час лікувався від наркозалежності.

"Мені хотілося продовжити справу, якою займався батько. Тим більше в той період на мені було багато зобов'язань - старшого брата потрібно було лікувати, молодшого - вчити. Залишилися дві мами - мама старшого брата і моя", - додав він.

Руслан Щербань вкрай критичний щодо фільму "Спадкоємець" за участю Євгена Щербаня-молодшого. Звинувачення брата на адресу партнерів батька він вважає необґрунтованими.

"У мене від фільму суцільний негатив. Цей фільм - монолог мого брата про себе. Монолог людини, яка в житті не відбулася, яка не задоволена сама собою. Я Ріната Леонідовича знаю понад 30 років. До смерті батька він спілкувався з моїм батьком, після - зі мною. Ми досі спілкуємося, п'ємо чай, зустрічаємося без жодних проблем. Але періодично з'являється, то пропадає Женя. І пред'являє різного роду претензії. Він пред'являє їх і мені. Тепер йому (Ахметова - ред.), його колишнім партнерам. Ми з цим розібралися ще в 1997 році. Женя був присутній з десяти зустрічей на одній. Тоді його все влаштувало", - згадує Руслан Щербань.

Нагадаємо, вбивство Євгена Щербаня було одним з найбільш резонансних кримінальних подій 90-х. Власника корпорації "АТОН", народного депутата України 2-го скликання, члена виконкому Ліберальної партії України і парламентської фракції "Соціально-ринковий вибір" розстріляли прямо на льотному полі Донецького аеропорту в листопаді 1996 року.

Головною офіційною версією події був переділ газового ринку України. Тоді слідство встановило, що злочин скоїла пов'язана з екс-прем'єром Павлом Лазаренком так звана "банда Кушніра", відповідальна за ще одне гучне вбивство - першого голови Нацбанку Вадима Гетьмана.