Стало відомо, що у Кам’янському тендер знову виграла пов’язана з мером компанія

За даними Prozorro, ціна лота склала 7,8 млн гривень. Хоча інший учасник був готовий виконати ту ж роботу на 1,1 млн гривень дешевше. Переможець має статутний капітал у 500 гривень та працює виключно за підрядами департаменту ЖКГ Кам’янської міськради. Його статки на цих підрядах за два роки склали 102 млн гривень.

За даними аналітичної платформи Youcontrol, керує компаниєю "БІЛДІНГ БУД" Олександр Лісовець. На нього ж записана ТОВ "БУД-РЕМ СЕРВІС", яка також отримує підряди виключно від влади Кам’янського та за останні два роки освоїла понад 46 млн гривень, з яких 33,5 млн - за ремонт скверу по проспекту Свободи. Ще 13 млн гривень Лісовець отримав как приватний підприємець на тендерах з вивезення сміття.

«ТОВ "БУД-РЕМ СЕРВІС" користується одним телефоном з ТОВ "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ", якою володіє депутат Кам’янської райради Андрій Рибальченко. Також він керує такими підприємствами як ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МЕТАЛУРГ -2020", ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХІМІК-2020" і ТОВ "АКАДЕМІЯ ФУТБОЛА". Усі ці ТОВ зареєстровані за тією ж адресою, що і "ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ М.КАМ'ЯНСЬКЕ" Костянтина Сауся, а саме: у квартирі №5 будинку № 6 по проїзду Білоруському», - зазначають журналісти "Апострофа".

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД" та ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» уже неодноразово опинялися в епіцентрі скандалів.

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД" у 2020 році за 13,4 млн гривень відремонтувала покриття біля трамвайної лінії по проспекту Тараса Шевченка у Кам’янському. Замість затверджених 18 місяців вклалася у 5. Тільки от нова плитка почала руйнуватись ще до сдачі об’єкту.

А після виконання ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" ремонту скверу по проспекту Свободи у Кам’янському поліція Дніпропетровської області спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення 8 млн гривень. Пізніше виявилося, що до актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості. А сквер почав руйнуватись вже через кілька тижнів після завершення ремонту - потріскалася облицювальна плитка, просіла бруківка.