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Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 12:33
Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому найбільше всього хворих поки що у Печерському районі столиці

Минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено у Дарницькому районі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Зокрема, очільник міста оприлюднив мапу захворювання у столиці.

Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Голосіївський +1
  • Дарницький +7
  • Деснянський +3
  • Дніпровський +2
  • Оболонський +2
  • Печерський +3
  • Подільський +4
  • Святошинський +2
  • Солом’янський +3
  • Шевченківський +4

Так, наразі найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому у Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.

Найменше випадків захворювання зареєстровано у Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 та Святошинському - 11.

Нагадаємо, за минулу добу число жителів Києва, які захворіли коронавірусом, зросло ще на 31 людину. Так, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

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