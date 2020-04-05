Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19

При цьому найбільше всього хворих поки що у Печерському районі столиці
Минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено у Дарницькому районі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Зокрема, очільник міста оприлюднив мапу захворювання у столиці.
Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
Так, наразі найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому у Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.
Найменше випадків захворювання зареєстровано у Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 та Святошинському - 11.
Нагадаємо, за минулу добу число жителів Києва, які захворіли коронавірусом, зросло ще на 31 людину. Так, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.