Стало відомо, в яких областях України найбільше електрокарів

Як РБК-Україна повідомляло раніше, станом на 1 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 30 062 електромобіля. У Міністерстві інфраструктури поділилися інформацією, як вони розподілені по регіонах країни.

На першому місці очікувано знаходиться Київ. Всього в столиці на 1 вересня 2021 року зареєстровано 6517 електромобілів. Іншими словами, кожна п'ята "електричка" країни (21,6%) приписана до Києва. Як зазначають у Мінтрансі, це стільки ж, скільки було електромобілів у цілій Польщі станом на кінець 2020 року.

А якщо охопити всю Київську область, то тут зареєстровано 10 047 електромобілів - рівно третина від загальної кількості в країні. Без урахування Києва в області 3550 "електричок".

Далі йде Одеська область: 4372 електромобіля або 15% від загального парку електрокарів України.

У Львівській області на 1 вересня було 1969 електрокарів - 6,6% від загальної кількості.

Далі йдуть області, де кількість зареєстрованих електромобілів вже менше й рахується сотнями одиниць. На ці регіони припадає решта 8230 електромобілів з 30-тисячної української популяції.

Розподіл електромобілів по областях України станом на 1 вересня 2021 року (фото: Директорат цифрової трансформації на транспорті)